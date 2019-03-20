القاهرة : الأربعاء 20 مارس 2019
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اقتصاد
الأربعاء 20/مارس/2019 - 03:16 ص

المؤشر نيكى ينخفض 0.08% فى بداية التعامل بطوكيو

المؤشر نيكى ينخفض
dostor.org/2559007

تراجع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء.

وهبط نيكي 0.08 % إلى 21548.65 نقطة في حين خسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.06% لينزل إلى 1609.30 نقطة.

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