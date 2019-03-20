المؤشر نيكى ينخفض 0.08% فى بداية التعامل بطوكيو

انطلاق فعاليات "نعم مصر" بمطروح

انطلقت قبل قليل، فعاليات الندوة التثقيفية عن التعديلات الدستورية تحت عنوان "نعم مصر" التي نظمتها مديرية الصحة بمطروح، بهدف التوعية والمشاركة في الحياة السياسية من أجل بناء الوطن، بحضور محمود رجب ...