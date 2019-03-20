إعلام بيونج يانج ينتقد تدريبات سول العسكرية

انتقد موقعي "أوريمينزوككيري" و"مياري" الكوريين الشماليين للدعاية تجاه كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، خطة الجنوب لإجراء تدريباته العسكرية المنفردة التي ستحل محل التدريبات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة.



وبحسب وكالة يونهاب الكورية للأنباء، فأن الموقعين وصفا هذه الخطة بأنها «تحد ضد التطلع إلى إحلال السلام وانتهاك للإعلانات المشتركة بين الكوريتين»، لافتين إلى أن المواجهة العسكرية ستؤدي إلى تصاعد التوتر وتدهور العلاقات بين الكوريتين.



وحثا الموقعين على أنه ينبغي عدم التسامح مع أي عمل يحرض على تدهور الوضع.



ومن المقرر أن تجري كوريا الجنوبية التي أجرت تدريبات "دونج مينج" في الفترة من 4 إلى 12 مارس بالتعاون مع القوى الأجنبية، تدريبات "سانج ريونج" بدون مشاركة قوات ومعدات أمريكية لأول مرة في أوائل شهر أبريل، وتدريبات "أولجي تايكوك" لمدة 4 أيام في أواخر شهر مايو.