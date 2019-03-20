القاهرة : الأربعاء 20 مارس 2019
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الأربعاء 20/مارس/2019 - 04:12 ص

تعرف على أسعار الحج السياحى هذا العام

تعرف على أسعار الحج
رامى حسين
dostor.org/2559003

قال أشرف شيحة عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن سعر الحج السياحي خمس نجوم هذا العام بمسافة تبعد 250 مترًا عن الحرم يصل إلى 125 ألف جنيه، أما من 250 مترًا وحتى 1250 مترا بتكلفة 110 آلاف جنيه.

وأضاف: والحج السياحي 4 نجوم حتى 750 مترَا تكلفته 94 ألف جنيه، ومن 750 مترًا حتى 1250 مترًا تكلفته 90 ألف جنيه.

أما المستوى الاقتصادي طيران حتى 1250 مترا تكلفته 62 ألف جنيه، ومن 1250 مترًا حتى 2500 متر تكلفته 59 ألف جنيه، والمستوى الاقتصادي طيران تحسين 5 نجوم تكلفته 55 ألف جنيه، واقتصادي طيران تحسين 4 نجوم تكلفته 53 ألف جنيه.

أما الحج البرى حتى 1250 مترا تكلفته 63 ألف جنيه، ومن 1250 حتى 2500 متر تكلفته 61 ألف جنيه، وتحسين 5 نجوم تكلفته 58 ألف جنيه.

وأوضح "شيحة" فى تصريحات لـ"الدستور" أن أكثر المتقدمين على البرامج السياحية كان من نصيب الحج البرى ويليه الطيران الاقتصادي، موضحا أن هناك ما يقرب من 127 مواطنا تقدم على برامج الاقتصادي والبرى المخصص لهم 24 ألف تأشيرة حج من الـ36 ألف تأشيرة نصيب شركات السياحة من تأشيرات الحج الممنوحة لمصر.

جدير بالذكر أن إجراء قرعة الحج السياحي مقرر لها فى السابع والعشرون من شهر مارس الجاري.

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