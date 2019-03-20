تعليمات مشددة حول تأشيرات عمرة رمضان

أعلنت اللجنة العليا للحج والعمرة برئاسة مجدى شلبى، رئيس قطاع شركات السياحة، اتخاذ بعض التدابير الاحترازية لضمان الحد من تنفيذ بعض الشركات السياحية للتأشيرات الخاصة بالمواطنين والمخصصة للفترة الأولى والتي تنتهى مع نهاية شهر شعبان ليتم تنفيذها خلال شهر رمضان من بينها سوف يقوم قطاع الشركات السياحية بمراجعة تنفيذ كافة الشركات لما تم تنفيذه من تأشيرات عمرة خلال الفترة الماضية وحتى نهاية شهر رجب، ودراسة معدل التنفيذ لكل شركة خلال هذه الفترة.



كما سيتم مراجعة الشركات المنفذة لإعداد ضئيلة من الحصة المخصصة لها خلال هذه الفترة لتوضيح أسباب ذلك.



وأوضحت اللجنة أنه اعتبارا من نهاية شهر رجب الجارى سيتم حصر الشركات التي تقوم بمراجعة أعداد معتمرين شهر شعبان لا يتفق والمعدل الطبيعى لحجم أعمالها للتأكيد على مسئوليتها بسفر وعودة هؤلاء المعتمرين لضمان عدم ترحيل تلك الأعداد إلى شهر رمضان (ترحيل الكوتة) كإجراء احترازى لعدم تعرض الشركة للجزاء المحدد بالضوابط المعتمدة لهذا الموسم والتي تصل إلى حد إلغاء الترخيص، وسوف يتم مراجعة شركات الطيران فى سفر وعودة المعتمرين.



كما سيتم إلزام تلك الشركات السياحية بفتح الموقع الإلكترونى المسجل عليه تاريخ دخول وخروج تلك المجموعات من الأراضى السعودية ومطابقتها على التواريخ المعتمدة لهذه البرامج وفى حالة ظهور المخالفة سوف يطبق الجزاء فورًا.



يذكر أن الضوابط المنظمة لرحلات العمرة أقرت بتخصيص 100 ألف تأشيرة عمرة فقط يتم تنفيذها خلال موسم عمرة رمضان من الـ500 ألف تأشيرة المخصصة للعمرة وألزمت بعد ترحيل أى تأشيرات من شهر شعبان لتنفيذها برمضان.