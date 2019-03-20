نيوزيلندا.. المئات يشاركون فى تشيع ضحايا الهجوم على المسجدين

شيع المئات، اليوم الأربعاء، فى نيوزيلندا الضحايا الذين سقطوا فى الهجوم على المسجدين فى مدينة كرايستشيرش، وذلك بعد خمسة أيام من حالة الحزن الشديد لمقتلهم على يد مسلح فى أسوأ هجوم على الإطلاق.



وبحسب ما أوردته وكالة "رويترز"، فقد جاءت فرق من المتطوعين من الخارج للمساعدة فى التجهيزللدفن وفقا للشعائر الإسلامية.



وقالت سارة ستيوارت بلاك مديرة وزارة الدفاع المدنى وإدارة الطوارئ فى مؤتمر صحفى فى كرايستشيرش "كنا مدركين تماما لضرورة التعامل بحساسية مع متطلبات كل أسرة".



وتم توجيه تهمة القتل إلى الأسترالى برينتون تارانت (28 عاما)، المشتبه بكونه من المتطرفين المعتقدين بتميز العرق الأبيض، يوم السبت الماضي.



وأمرت السلطات بحبسه على ذمة القضية ومن المقرر أن يعود للمثول أمام المحكمة فى الخامس من أبريل حيث قالت الشرطة إنه سيواجه المزيد من الاتهامات على الأرجح.