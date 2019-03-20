13152.5 دولار.. سعر طن "النيكل" اليوم
تراجع سعر معدن النيكل، اليوم الأربعاء، ليسجل 13152.5 دولار للطن.
ويدخل النيكل فى تصنيع الدوائر الكهربائية، منها الإلكترونيات، وأجهزة الحاسب الآلي.
تراجع سعر معدن النيكل، اليوم الأربعاء، ليسجل 13152.5 دولار للطن.
ويدخل النيكل فى تصنيع الدوائر الكهربائية، منها الإلكترونيات، وأجهزة الحاسب الآلي.
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