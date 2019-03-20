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الأربعاء 20/مارس/2019 - 02:32 ص

إبراهيموفيتش يهاجم "أبناء فيرغسون" ويدافع عن بوجبا

إبراهيموفيتش يهاجم
وكالات
dostor.org/2558994

طالب المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بوقف المقارنة بين الحقبة الذهبية للسير أليكس فيرغوسون والفترة الحالية في فريقه السابق مانشستر يونايتد، وشن هجوما على لاعبي "صف 92" مع المدرب الأسطوري.

وقاد فيرغوسون مانشستر يونايتد بين 1986 وتاريخ اعتزاله في 2013، محققا معه 38 لقبا بينها 13 في الدوري الإنجليزي لكرة القدم واثنان في دوري أبطال أوروبا.

لكن بعد رحيله، فشل المدربون الاسكتلندي ديفيد مويز والهولندي لويس فان غال والبرتغالي جوزيه مورينيو بالسير على خطاه، قبل منح المهمة في ديسمبر الماضي بشكل موقت للمهاجم السابق النرويجي أولي غونار سولسكاير الذي انتشل النادي جزئيا من كبوته وقاده إلى ربع نهائي دوري الأبطال.

وقال إيراهيموفيتش الذي حمل ألوان مانشستر بين 2016 و2018 وتمتع بعلاقة جيدة مع مورينيو، في مقابلة مع صحيفة "ميرور" الإنجليزية "كل ما يحدث يُقارن بحقبة فيرغوسون. يقولون لو كان فيرغوسون هنا لما حصل ذلك، لم يكن فيرغوسون ليقوم بذلك... كل شيء كان فيرغوسون".

وانتقد زلاتان (37 عاما)،لاعب لوس أنجليس غالاكسي الأميركي راهنا، لاعبي "صف 92" الذين وجهوا سهام الانتقاد لمورينيو، ويوجهونها راهنا للاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا خصوصا بسبب رحيله عام 2012 عن مان يونايتد عندما كان بعمر التاسعة عشرة ثم عودته من يوفنتوس الإيطالي بصفقة قياسية في 2016.

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