ترامب يستقبل رؤساء دول "البحر الكاريبي" فى فلوريدا الجمعة

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستقبل يوم الجمعة المقبل، رؤساء دول منطقة البحر الكاريبي في مقر إقامته في منتجع "مار لاجو" بولاية فلوريدا الأمريكية.



وقالت المتحدثة في بيان: "يستقبل الرئيس دونالد ترامب قادة كومنولث جزر البهاما وجمهورية الدومينيكان وجمهورية هايتي وجامايكا وسانت لوسيا يوم الجمعة 22 مارس 2019 في مار لاجو. سيؤكد اجتماع الرئيس ترامب مع زعماء الكاريبي الصداقة القوية والتزامنا أمام هذه البلدان".