برشلونة يحدد ثمن بيع كوتينيو

حدد نادي برشلونة الإسباني مبلغ 100 مليون يورو، كثمن لبيع لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وارتبط كوتينيو بالرحيل عن البارسا بعد فترة موسم ونصف قضاها داخل صفوف الفريق الكتالوني، فشل خلالها في تحقيق أحلام الجماهير، بتعويض رحيل مواطنه نيما ردا سيلفا، الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.



صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية أكدت أن إدارة برشلونة حددت مبلغ 100 مليون يورو، من أجل التفريط في اللاعب البرازيلي صاحب الـ26 عاما، الذي ارتبط بالعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من بوابة مانشستر يونايتد.



وأوضحت أن الإدارة الكتالونية قررت التخلص من كوتينيو بسبب سوء مستواه، وعدم إنقاذ الفريق في الأوقات الصعبة، على عكس ما يفعله الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز.



وتعرض كوتينيو لصافرات الاستهجان في أكثر من مناسبة من قبل جماهير البارسا، بسبب تراجع مستواه