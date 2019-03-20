اليوم.. أولى جلسات محاكمة تشكيل إجرامى فى الاتجار بالبشر

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة تشكيل إجرامي تخصص في الاتجار في البشر والجريمة المنظمة بهدف تحقيقهم مكاسب مالية.



وتعقد المحاكمة برئاسة المستشار السيد البدوي أبوالقاسم وعضوية المستشارين محمد الجندي وعلي مختار وأمانة سر محمد فريد وأيمن عبداللطيف.



وتضمن أمر الإحالة الذي أعدته نيابة حلوان بإشراف المستشار أحمد وجيه، المحامي العام لنيابة حلوان، قيام علاء سيد وشهرته علاء البرادعي، 29 سنة، عامل، بموقف سيارات ووليد محمد عبدالعظيم وشهرته وليد بوكو، 21 سنة، جزار، وشريف عبدالعاطي، وشهرته شريف تفاهة، 18 سنة، عامل بموقف سيارات وسيد مسعود عبدالغفار، وشهرته سيد بحلق، 19 سنة، عامل بموقف سيارات لقيامها يوم 24 فبراير2018 بالاتجار في البشر والطفل بن لادن رجب وآخرين بأن استخدموهم بعد تهديدهم في القيام بخدمتهم والتسول.



وأوضحت التحقيقات أن المتهمين كونوا جماعة إجرامية منظمة وقاموا باستقطاب الضحايا مستغلين ضعف قوتهم وظروفهم المعيشية وأنهم هددوهم بالقتل والأذى الجسدي.



ووقف المجني عليه الطفل بن لادن، 16 سنة، أمام رامي مصطفى، وكيل أول النيابة يقول إنه منذ 3 سنوات وعقب وفاة والدة اضطر للنزول والبحث عن عمل لكسب قوته ومساعدة أسرته الفقيرة وحينها فوجئ بالمتهمين وآخرين يقومون بإجباره على التسول وغسل السيارات وتحصيل مالية بصورة يومية منهم مقابل السماح لهم بالعمل وكسب العيش كما اعتاد المتهمون على التعدي عليه وآخرين بالضرب وإحداث إصابة بعض المجني عليهم بالأسلحة البيضاء في حال امتناع الضحايا عن تسليم الجناة ما يطلبونه من أموال.