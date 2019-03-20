الليلة.. حفل توقيع كتاب "بناء ونضال" للكاتبة هدى الصدة

تستضيف مكتبة ديوان بالزمالك٬ في السادسة من مساء اليوم الأربعاء٬ لقاء مفتوح لمناقشة وحفل توقيع كتاب "بناء ونضال: من أرشيف الحركة النسوية المصرية" مع المؤلفة هدى الصدة٬ وتدير اللقاء ميساء حسن.



يذكر أن الكتاب يتناول موضوعين أساسيين في تاريخ الحركة النسائية: أن النساء كان لهن دور فعال في بناء مؤسسات المجتمع المدني المصري؛ وبالتالي بناء مصر الحديثة، وأن النساء خضن معارك كثيرة من أجل النهوض بالمجتمع والدفاع عن الحقوق والحريات وتحقيق العدالة للجميع. كما يتناول الكتاب بعض المؤسسات والجمعيات التي أسستها النساء أو شاركت فيها وذلك بوصفها نماذج مختارة من تراث غني ومتنوع.