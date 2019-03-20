الليلة.. افتتاح المعرض الوثائقى "بالوعات القاهرة"

يفتتح في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء٬ بممر كوداك في شارع عدلي٬ بوسط البلد٬ معرض التصوير الفوتوغرافي "بالوعات القاهرة.. ماذا تكشف لنا البالوعة" يشارك في المعرض كل من: سلمى نصّار٬ فاطمة نيازي٬ وشهاب الشاذلي.



"بالوعات القاهرة" هو معرض وثائقي لمجموعة متنوعة من أغطية البالوعات في المدينة. تحفل شوارع المحروسة بالآلاف من أغطية البالوعات المتباينة فى الشكل والحجم والنقش والنص كمتحف مفتوح (حرفيا فى الأغلب) للمارة. ويمكن العثور علي البالوعة عادة في المناطق والشوارع العامة والخاصة، حيث يتم تركيبها لقضاء وظيفتها الاستراتيجية فيما يتعلق بالبنية التحتية. ونظراً لصلابة البالوعة فانها تصمد أمام عوامل الزمن٬ فتشهد قصصاً مرئية ومخفية في الشارع القاهري٬ وتشهد أيضاً على تاريخ هذه المدينة الحافل أولا وعلى تمددها العمرانى ثانيا فأصبحت رمزا يحوى فى صمت طابع القاهرة بسياقاتها الحضارية المختلفة. يقدم أيضا نموذجا عن الصراع العمراني المركزى.



يؤدي ذلك بالتالي إلى كشف كثير من أحوال المدينة الحياتية والحضرية. وتقع كل بالوعة في سياق حضري مختلف مما يؤدي إلى رواية قصص مختلفة متعلقة بالزمان والمكان.



ويهدف هذا المعرض الى الكشف عن دور غطاء البالوعة في الحفاظ على الذاكرة الحضرية للمدينة والتي تقص العديد من السرديات المدنية من زاوية غير منظورة وغالباً يغفل عنها الناس.