القاهرة : الأربعاء 20 مارس 2019
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الأربعاء 20/مارس/2019 - 06:27 ص

القنوات الناقلة لمبارة الزمالك والمقاولون اليوم

القنوات الناقلة لمبارة
القنوات الناقلة لمبارة الزمالك والمقاولون اليوم
وكالات
dostor.org/2558959

تقام فى السابعة مساء اليوم الأربعاء، مباراة المقاولون العرب والزمالك، على استاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث يأمل ذئاب الجبل فى تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لمواصلة الزحف نحو المربع الذهبى، فى المقابل سيقاتل لاعبو الأبيض على الفوز للابتعاد بصدارة الدورى عن أقرب منافسيه الأهلى الذى تفصله نقطة واحدة عن التساوى مع الأبيض فى عدد النقاط، خاصة قبل المواجهة التى ستجمعهما يوم 30 من الشهر الجارى فى قمة الدورى الممتاز.

وسوف تكون مباراة الزمالك والمقاولون العرب منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، كما ستكون مباراة الزمالك والمقاولون العرب منقولة أيضًا بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، وذلك سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي.

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