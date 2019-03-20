نجم "صراع العروش" يفاجئ رياضى الأولمبياد الخاص

فوجئ الرياضيون المشاركون في الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، أمس الثلاثاء، بحضور هافثور يوليوس بيورنسون، نجم مسلسل صراع العروش، وأقوى رجل في العالم، لليوم الثاني على التوالي.



وكان بيورنسون، أقوى رجل في العالم، ولاعب كرة السلة السابق، قد حضر في زيارة إلى شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك"، قبل التوجه مساء الإثنين إلى استاد شرطة دبي لتشجيع فريق الأولمبياد الخاص الآيسلندي في منافسات ألعاب القوى.



وفي تعليق له خلال زيارته، عبر بيورنسون عن حبه للإمارات، واستمتاعه بزيارات مواقع الألعاب قائلًا: "القيم والثقافة التي شهدتها هنا رائعة، كما أن الجميع لطفاء".