أمريكا وإسرائيل توجهان "رسالة صواريخ بالستية" إلى إيران

اعترضت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بنجاح سلسلة من الصواريخ الباليستية متوسطة إلى بعيدة المدى في مناورة مشتركة.



وأجرت وزارة الدفاع الإسرائيلية التجربة الصاروخية في جنوب إسرائيل بالتعاون مع وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية ورافائيل، وهي شركة إسرائيلية لتكنولوجيا الدفاع.



وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بهذه التجارب، مشيرًا إلى أن إسرائيل قد حصلت على مكان "بين القادة العالميين" في تطوير الدفاعات الصاروخية.



ويأتي الاختبار بعد نشر مؤقت لقوات أمريكية في إسرائيل أثناء تثبيت نظام دفاع صاروخي أمريكي متقدم في وقت سابق من هذا الشهر.



ويعكس التعاون العسكري الوثيق بين البلدين على خلفية التوترات مع إيران ووكيلها اللبناني حزب الله مخاوفهما المشتركة بشأن تطوير إيران لصواريخ بعيدة المدى.