إصابة ميسى فى تدريبات الأرجنتين

تعرض ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، لإصابة منعته من استكمال التدريب الأخير لمنتخب الأرجنتين.



وكان ليونيل ظهر في تدريبات "التانجو" يوم الإثنين للمرة الأولى منذ المشاركة معه في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا الصيف الماضي.



وقالت شبكة "TNT Sports" الأرجنتينية إن ليو شعر بآلام في منطقة الحوض منعته من استكمال التدريب، دون الكشف عن حجم الإصابة.



وأضافت الشبكة في رسالة مقتضبة أن الجهاز الفني لمنتخب الأرجنتين فضل منح اللاعب بعض الراحة مع إجراء بعض الفحوصات الطبية عليه خلال الساعات المقبلة لتحديد مدة غيابه.



ويستعد منتخب الأرجنتين حاليًا لخوض مباراتين وديتين في فترة الأجندة الدولية ضد كل من فنزويلا يوم 22 مارس الجاري، ثم ضد المغرب يوم 26 من الشهر نفسه.