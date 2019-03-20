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الأربعاء 20/مارس/2019 - 12:22 ص

السيارات" تقود أسهم أوروبا للصعود لأعلى مستوى في 6 أشهر

السيارات تقود أسهم
وكالات
dostor.org/2558918

اتجهت الأسهم الأوروبية، الثلاثاء، لتحقيق خامس مكاسبها اليومية على التوالي، بدعم من موجة الصعود القوية لأسهم شركات السيارات، بعدما أشارت "بيجو" إلى أن "فيات كرايسلر" من بين الخيارات المطروحة للاندماج، وفي الوقت الذي أوصى فيه بنك أوف أمريكا ميريل لينش بشراء أسهم في القطاع.

وقفز المؤشر ستوكس 600 لأسهم قطاع السيارات ومورديها 2.4%، مسجلًا أكبر مكاسبه اليومية في أكثر من 3 أشهر، وهو ما أسهم في صعود المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6%، مسجلًا أعلى مستوياته في نحو 6 أشهر.

ولقي مؤشر قطاع السيارات دعمًا من قفزة نسبتها 5% في سهم فيات كرايسلر، بعدما أشار رئيس الشركة القابضة لعائلة بيجو إلى أن فيات من بين الخيارات المطروحة للاندماج، وأوصى بنك أوف أمريكا ميريل لينش المستثمرين المخالفين للاتجاه العام بشراء بعض أسهم شركات السيارات المنتقاة.

وسجل مؤشرا قطاعي التجزئة والموارد الأساسية أداء قويًا، في حين عوض مؤشر قطاع البنوك خسائره المبكرة ليرتفع 0.15%.

وهبط سهم بنك دانسكه الذي تلاحقه الفضيحة أكثر من 5.6%، عقب تصويت المساهمين برفض اقتراح لتقسيم البنك.

وأشارت الأنباء المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى تأجيل في جهود رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لإقرار اتفاقها الخاص بالانفصال في البرلمان.

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