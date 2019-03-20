تسليم 100 منزل بدوى بقرية الروضة و400 مسكن لأهالى النوبة يونيو المقبل

كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الحكومة بصدد استكمال تنفيذ 100 منزل بدوي بقرية الروضة، و200 وحدة توطين بالبحر الأحمر و100 منزل بدوي بسيناء، بالإضافة إلي تسليم 100 بيت بدوي بالوادي الجديد و7 بيوت بدوية بمطروح بنهاية شهر يونيو المقبل، وذلك في إطار مشروع إسكان البدو وقري التوطين.



وأضافت الوزارة، في تقرير حصلت "الدستور" على نسخة منه، أنه سيتم التسليم النهائي لعدد 184 بيت و400 مسكن بإسكان النوبية بنصر النوبة، ضمن مشروع إسكان النوبة والمغتربين، بالإضافة إلى نحو 7 قري بأسيوط وأسوان وأطفيح والوادي الجديد، واستكمال 4 قري بالإٍسماعيلية والمنيا، والبدء في 4 قري بسيناء والوادي الجديد.



وأشارت الوزارة، إلي أنه من المستهدف أيضًا تنفيذ نسبة 50% من المرحلة الأولي من مشروع مدينة رفح الجديدة، والذي يشمل 30 عمارة بعدد 480 وحدة بمسطح 120 م، ومسجد يسع 1000 مصلي، ووحدة طب أسرة ونقطة شرطة، ومطافي ومجمع محلات تجارية ووحدة إنتاج خبز وحضانة وشبكات داخلية وتنسيق موقع عام ويستفيد من المدينة 3936 مواطنًا.



وتابعت أن من بين المشروعات التي تعتزم الحكومة الإنتهاء منها يونيو المقبل إنشاء 89 ألف وحدة سكنية منخفضة التكاليف، والانتهاء من 60 وحدة سكنية والبدء في إنشاء 80 وحدة للإسكان التعاوني بمدينة السادس من أكتوبر.