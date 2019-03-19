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الثلاثاء 19/مارس/2019 - 10:59 م

الأعلى للجامعات يحسم الجدل حول وضع مستشفى سعاد كفافي

مستشفى سعاد كفافي
مستشفى سعاد كفافي
محمد جعفر
dostor.org/2558895

خاطب المجلس الأعلى للجامعات، الدكتورة نهال الشاعر، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، بشأن الوضع القانوني لمستشفى سعاد كفافي، في ظل الجدل حول ذلك.

وقال المجلس في خطابه، إن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية قد ناقش الموضوع في جلسته رقم 6 المنعقدة بتاريخ 7 فبراير 2019، وقرر أن مستشفى سعاد كفافي الجامعي، هي مستشفى جامعي خاص يتبع كلية طب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وهي جامعة خاصة.

وكانت وزارة الصحة قررت إغلاق المستشفى بحجة عدم وجود تراخيص لها، وتدخل عدد من أعضاء مجلس النواب رافضين القرار، وقررت الوزارة استفتاء رأي المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وكانت أن لجنة الصحة بمجلس النواب، بعد مناقشتها الأزمة، بناء على طلبات إحاطة مقدمة من كلا من الدكتور محمد فؤاد، والدكتور أيمن أبو العلا، أوصت بإلغاء قرار الإغلاق لحين توفيق الأوضاع خلال ستة أشهر والتمسك بنصوص قانون ١٩ لسنة ٢٠١٧ المادة الرابعة بأن تكون جهة الإشراف الأكاديمي والعلمي والبحثي هي وزارة التعليم العالي والترخيص المكاني لوزارة الصحة بعد استيفاء الأوراق تحت مسمى "مستشفى سعاد كفافي الجامعي" التابع لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا - جامعة خاصة، ما لم يحكم القضاء بغير ذلك.

وأكدت اللجنة أن قرار الإغلاق للمستشفى ليس له أية أسباب تتعلق بمخالفات فنية أو تقنية أو علاجية، وإنما جاء لاختلاف وجهات النظر على جهة الترخيص المكاني بين وزارتي الصحة ووزارة التعليم العالي.

الأعلى للجامعات يحسم الجدل حول وضع مستشفى سعاد كفافي
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