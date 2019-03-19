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الثلاثاء 19/مارس/2019 - 10:44 م

منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة النيجر

منتخب مصر يواصل تدريباته
dostor.org/2558891

واصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تدريباته لليوم الثالث على التوالي خلال معسكره المقام بمدينة برج العرب بالإسكندرية؛ استعدادا لمباراته مع منتخب النيجر، والمقرر لها يوم 23 مارس الجاري بالنيجر في ختام التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية.

شارك في المران 21 لاعبا، واشتمل المران علي الجوانب البدنية والفنية والخططية، وسبقته محاضرة لمدة ربع ساعة بقاعة المؤتمرات قبل التوجه للملعب.

وتم خلال المحاضرة شرح ما سيؤديه اللاعبون خلال المران الذي استمر 90 دقيقة، وظهر اللاعبون بحالة فنية جيدة، وخضعوا عقب المران لعملية الاستشفاء قبل تناول العشاء.

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