سيدات طائرة الشمس يفزن على أسيك الإيفواري 3-0 في بطولة أفريقيا

حقق الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بنادي الشمس بقيادة تهاني طوسون أول انتصارًا له ببطولة أفريقيا، حيث فاز على أسيك ميموزا الإيفواري 3-0.



أقيمت المباراة، اليوم الثلاثاء، على صالة الأمير عبد الله الفيصل في الجولة قبل الأخيرة بالمجموعة الرابعة.. جاءت نتائج الأشواط 25-13 و25-13 و25- 11 ليجدد بذلك الشمس أماله في التأهل لدور الثمانية.



ومن المنتظر أن يواجه الشمس غدًا السجون الكيني في الجولة الأخيرة بالمجموعة.



يذكر أن المجمع الجزائري ضمن التأهل لدور الربع النهائي كأول أو ثاني المجموعة برصيد حتى الآن 8 نقاط ومن المنتظر أن يواجه غدًا نكومبا الاوغندى.. وتوقف رصيد أسيك ميموزا عند 3 نقاط حيث سيحصل على راحة غدًا من المباريات وسيلعب بعد ذلك مباريات تحديد المراكز من 9-17.

