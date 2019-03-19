"المياه فى القرآن" عنوان أمسيات دينية بأوقاف الإسكندرية

نظمت مديرية أوقاف الاسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، عدد من الأمسيات الدينية على رأسها أمسية مسجد عرابى الكبير بقرية عرابى بالعامرية ثان، بحضور فضيلة الشيخ محمد خشبه وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والدكتور عبد الرحمن نصار وكيل المديرية، والشيخ حسن عبد البصير مدير عام للدعوة، والشيخ أحمد عاشور مدير إدارة العامرية ثان، تحت عنوان "المياه في القرآن" عقب صلاة العشاء وذلك نظرًا لظروف هذه المنطقة النائية، للإجابة على استفتاءات أهل القرية.



وقال الدكتور عبدالرحمن نصار وكيل المديرية: "الله خلق الإنسان وجميع الكائنات الحية من المياه فهو أساس كل شئ حي ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾".



وأكد الشيخ حسن عبدالبصير مدير الدعوة أنه من الضرورة أن نحافظ على المياه ونرشد استهلاكه وعدم تلويثه وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمياه.



على صعيدٍ آخر، شارك قيادات المديرية في احتفال مكتبة الإسكندرية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وفي إدارة العجمي والدخيلة شارك الشيخ محمد ابوزيد في القافلة السكانية المنظمة من الأحياء بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان في الحملة التوعوية تحت شعار "حقك تنظمي" وخدمية تحت شعار "أيامنا أحلى"، وفي اليوم الثالث على التوالي شاركت إدارة برج العرب في القافلة السكانية بمسجد قرية التنمية وقد أقيم لقاء مع سيدات القرية تضمن اللقاء الحديث عن وسائل تنظيم الأسرة ورأي الدين في ذلك، بحضور الشيخ محمد صالح مفتش الادارة والدكتورة وفاء أحمد مدير تنظيم الأسرة بإدارة برج العرب الطبية.