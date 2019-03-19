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الثلاثاء 19/مارس/2019 - 10:02 م

بشرط اجتياز الاختبارات.. "القليوبية" تعلن حاجتها لشغل وظائف قيادية وتنفيذية

بشرط اجتياز الاختبارات..
كتب صلاح حسنى
dostor.org/2558876

أعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، عن حاجة المحافظة لشغل وظائف بمسميات "رئيس وحدة محلية قروية، نائب رئيس مركز، مدينة، حي" وفقا للشروط التي سيعلن عنها لاحقا، وعلى أن يتم الاختيار من خلال لجنة متخصصة سيتم اختيارها على أعلى مستوى وبعد إجراء الاختبارات الشفهية والتحريرية للمتقدمين وبمراعاة قدراتهم العلمية وخبراتهم الوظيفية ورؤية كل منهم للتطوير والسمات الشخصية لكل متقدم وبما يضمن تحقيق النزاهة والشفافية في الاختيار.

وقال المحافظ إن المسابقة تأئي في إطار حرص المحافظة على خلق جيل جديد من القيادات وخاصة من الشباب، مشيرا إلى أنه وجه الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام المحافظة بتوفير كافة البيانات والمعلومات عن طبيعة الوظائف المعلن عنها لمن يرغب في التقدم لشغل أي منها بما يسمح لكل منهم بإعداد مقترحاته لتطوير الأداء حال تقدمه لشغل تلك الوظيفة.

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