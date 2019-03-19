السجن 15 عاما لعامل بنجلاديشي قتل زوجته المصرية حرقًا بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار إسماعيل عطية اسماعيل، بمعاقبة عامل بنجلاديشي الجنسية بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، بعد اتهامه بقتل زوجته المصرية وحرقها لسوء سلوكها، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين توفيق عبد العظيم عليان، ومحمود سلامة شرف الدين.



ترجع أحداث القضية رقم 17658 لسنة 2018 جنات العامرية أول، عندما تلقى مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بوجود جثة إحدى السيدات مجهولة بأحدى المزارع بالعامرية.



وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى محل البلاغ وتبين لها وجود جثة متفحمة، وبإجراء التحريات والبحث، تبين أن المتهم ميلون نظيم كا، 28 سنة، عامل بمزرعة، بنجلاديشى الجنسية، هو مرتكب الواقعة، تم القاء القبض عليه.



وبمواجهته اعترف بارتكاب الحادث، وقرر أن زوجته كانت سيئة السلوك، فقام بقتلها بأن قام بكتم أنفاسها حتى غابت عن الوعى، ثم وضع بعض الأشجار عليها وقام بحرقها ثم دفنها، وتعرف أهلها على الجثة، وبعد إجراء تحليل الـDNA وتبين أنها زوجته المختفية المجني عليها رباب.ر.م، 27 سنة، ربة منزل، تم تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.