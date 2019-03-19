فيديو.. محمد حمودة: أطالب بتغيير الدستور بالكامل وفتح مدد الرئاسة

قال المحامي الكبير محمد حمودة، إن الدستور الحالي يجب أن يغير بأكمله، ونفتح مدد الرئاسة، مشيرا إلى أن ألمانيا مدد الرئاسة فيها مفتوحة، والانتخابات هي من تحسم بقاء الرئيس من عدمه.

وطالب حمودة، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، بفتح مدد الرئاسة في الدستور الجديد، منوها أن رئيس الجمهورية الحالي شجاع واتخذ قرارات تحتاج مدد طويلة لاستكمالها.

وتابع: "يجب تغيير الدستور باستفتاء شعبي حقيقي لبناء الدولة من جديد بعدما كانت مختطفة من جماعة الإخوان الإرهابية، لأن الضرورة الملحة حاليا هي استقرار النظام"، مشددا على ضرورة محاكمة أعضاء لجنة الخمسين قانونيا بسبب وضعهم للدستور الحالي.