بنك.أوف.أمريكا: المستثمرون يقلصون حيازة الأسهم لأدنى مستوى منذ 2016

أظهر مسح لـ"بنك أوف أمريكا" أن المستثمرين قلصوا حيازتهم من الأسهم لأدنى مستوى في عامين ونصف خلال مارس الجاري، في إشارة إلى افتقاد الثقة في الصعود التاريخي لأسواق الأسهم.



وكشف المسح الذي أجراه البنك الأمريكي على 186 مستثمر يمتلكون أصولًا بقيمة 557 مليار دولار، والصادر اليوم الثلاثاء، أن المستثمرين قلصوا حيازتهم للأسهم إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر 2016 خلال الأسبوع المنتهي في 14 مارس رغم انتعاش الأسهم العالمية بنسبة 18%.



وأظهر الاستطلاع أن المستثمرين اتجهوا إلى شراء الأصول الدفاعية مثل النقد (الكاش) وصناديق الاستثمار العقارية، والمراهنة على هبوط الاستثمارات المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل أسهم المملكة المتحدة ومنطقة اليورو.



ويعتقد 53% من الذين شملهم الاستطلاع أن معدلات الفائدة الأمريكية ستبقى كما هي أو تنخفض خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.