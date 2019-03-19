فيديو.. محمد حمودة: 8 سنوات غير كافية أمام الرئيس لإكمال مشروعاته

قال المحامي الكبير محمد حمودة، إنه اعترض على دستور 2014، وتحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية، مشددا على أنه لا يجوز تحديدها بـ4 سنوات فقط في دولة ناهضة.

وأضاف حمودة، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن لجنة الخمسين التي وضعت دستور 2014 لا يوجد بها قانوني واحد سليم، لافتا إلى أن 8 سنوات غير كافية أمام الرئيس لإنجاز مشروعاته.

وتابع: "لجنة الخمسين التي وضعت الدستور وضعوا مبادئ فوق دستورية، وافتكروا نفسهم في فرنسا أو أمريكا، على الرغم من أننا دولة ناهضة".