ارتفاع العقود الآجلة للذهب 0.42% بتداولات الثلاثاء

ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنهاية تداولات اليوم الثلاثاء، وبحسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية تمت تجارة العقود الآجلة للذهب في ابريل على 1306.95 دولار للأونصة مرتفعا بنسبة 0.42%.



كما تمت المتاجرة مسبقا على جلسة إرتفاع 1310.75 دولار للأونصة. الذهب قد يجد نقاط الدعم على 1292.50 دولار والمقاومة على 1311.60 دولار.



وهبط عقود مؤشر الدولارالذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.17% للمتاجرة به على 95.817 دولار.



في الوقت نفسه على كومكس ارتفع سعر الفضة لشهر مايو بنسبة 0.42% لتتم المتاجرة به على 15.387 دولار للأونصة بينما ارتفع سعر النحاس لشهر مايو بنسبة 0.52% لتتم المتاجرة به على 2.924 دولار للرطل.