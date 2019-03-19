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اقتصاد
الثلاثاء 19/مارس/2019 - 09:38 م

انخفاض العقود الآجلة للنفط الخام 0.32% بنهاية تداولات الثلاثاء

انخفاض العقود الآجلة
dostor.org/2558863

انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام بنهاية تداولات اليوم الثلاثاء وبحسب بورصة نيويورك التجارية تمت تجارة العقود الآجلة للنفط الخام في مايو على 59.19 دولار للبرميل منخفضا بنسبة 0.32%.

كما تمت المتاجرة مسبقا على جلسة انخفاض 58.91 دولار للبرميل. النفط الخام يجد نقاط الدعم على 57.01 دولار والمقاومة على 59.86 دولار.

وهبطت عقود مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.16% للمتاجرة به على 95.825 دولار.

في الوقت نفسه على نايمكس ارتفع سعر نفط برنت لشهر مايو بنسبة 0.01% وتتم المتاجرة به على 67.55 دولار للبرميل بينما فرق النقاط (السبريد) بين عقود نفط برنت والنفط الخام يقف على 8.36 دولار للبرميل.

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