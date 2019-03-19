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الثلاثاء 19/مارس/2019 - 09:38 م

بعد استقالته.. جيمس ماتيس يعود إلى وظيفته السابقة بمعهد دراسات

بعد استقالته.. جيمس
dostor.org/2558862

أعلن معهد "هوفر" لدراسات الحرب والثورة والسلام التابع لجامعة ستانفورد الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إعادة تعيين وزير الدفاع الأمريكي السابق جيمس ماتيس في منصبه القديم بعد استقالته من الحكومة الأمريكية في ديسمبر الماضي.

وأشار المعهد في بيان -نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- إلى أن ماتيس سيبدأ في منصبه كزميل متميز في معهد هوفر يوم 1 مايو المقبل، لافتا إلى أن ماتيس بمجرد عودته سيتركز عمله على "سياسات الأمن الدولية والمحلية كما سيشارك في فعاليات وبرامج متعلقة بالجيش وسياسة الأمن القومي في مقر جامعة ستانفورد بولاية كاليفورنيا وكذلك مكتب معهد هوفر في واشنطن العاصمة".

ومن جانبه، قال ماتيس في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه "اعتمد طويلا على العمل في هوفر لتعزيز فهمي للتحديات الحاسمة التي تواجه بلادنا وللمساعدة في توجيه القرارات الصعبة"، مشيرا إلى اعتقاده "بأننا لدينا تعهد بتمرير الدروس التي تعلمناها حتى تتمكن الأجيال القادمة من الدراسة والتعلم والغدو أفضل.. هوفر جعل ذلك جزء من مهمته وأتطلع إلى العودة إليه".

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