القاهرة : الثلاثاء 19 مارس 2019
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الثلاثاء 19/مارس/2019 - 09:35 م

محمد الباز: رؤوس كبار في الإخوان قد يتم تسليمهم لمصر الفترة المقبلة

محمد الباز: رؤوس
محمود عرفات
dostor.org/2558861

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، فيديو لشاب إخواني، والذي يشكو فيه تخلي جماعة الإخوان الإرهابية عنهم، وبدء السلطات التركية في القبض عليهم لترحيلهم إلى مصر، مؤكدا أنه لن يعود إلى مصر إلا إذا كان جثة هامدة.

وعلق الباز، خلال برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، قائلا: "هذا الشاب لم يختر الوقوف في صفوف الدولة المصرية وخرج هو وعدد كبير من الشباب إلى الخارج تمر السنين ومصر تزداد ثباتا قوة وتقدم، وهم ما زالوا يعيشون وهما كبيرا وهو أنهم سيعودون للحكم مرة أخرى، وسيلقنون الشعب المصري درسا".

واستكمل أن جماعة الإخوان أصبحت تتعامل بأنانية لدرجة أنها تسلم أتباعها، مشيرا إلى أن بعض الشباب لجأ لحيلة أن يتزوجوا من تركيات للحصول على الجنسية، ولكن في الحقيقة هذه الحيلة لم تنفعهم.

واستطرد، الحقيقة أن الرؤوس الكبار التابعين للجماعة الإرهابية والهاربين لتركيا، والداعمين لهذه الجماعة، ليسوا في أمان على الإطلاق، والأيام بيننا، أنا لا أرجم بالغيب، ولكن هؤلاء كلهم ليسوا في أمان  على الإطلاق، وكل ما يفعلوه لن يصمد أمام قوة هذا البلد".  

وواصل أن كل من يستميتون في الدفاع عن الرئيس التركي رجب أردوغان، قد يتم تسليمهم في أي وقت، فهو رئيس عصابة يحمي مجرمين من حوله".

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