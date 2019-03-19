توقعات بتباطؤ الاقتصاد الأمريكى خلال عامين

توقع مسح حديث أن يشهد الاقتصاد الأمريكي تباطؤًا حادًا خلال العامين الجاري والمقبل مع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي واستمرار الحرب التجارية.



وأظهر المسح الذي أجرته شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، والصادر اليوم الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي بالولايات المتحدة قد ينمو بنحو 2.3% خلال عام 2019 مقارنة مع توقعات المسح السابق في يناير الماضي عند 2.4%.



وكان الاقتصاد الأمريكي قد نما بنحو 2.9% خلال العام الماضي، وبنسبة 3.1% في الربع الأخير من 2018.



كما يتوقع المسح تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي أدنى 2% في العام المقبل.



وعن أكبر التهديدات التي تواجه الاقتصاد الأمريكي، فإن تباطؤ النمو العالمي وسياسات الحمائية التجارية جاءا في المرتبة الأولى والثانية على التوالي.



ويرى الاستطلاع أن توقعات رفع معدلات الفائدة قد تراجعت خلال العامين الحالي والمقبل إلى عملية زيادة واحدة.