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الثلاثاء 19/مارس/2019 - 09:25 م

تونس تكشف عن العشرات من حالات التحرش الجنسي بتلاميذ

تونس تكشف عن العشرات
dostor.org/2558855

كشف بحث ميداني أجرته وزارة التربية في تونس، عن حالات التحرش الجنسي بالتلاميذ خلال الفترة من أكتوبر 2018 ولغاية 18 مارس 2019، عن وجود 87 حالة "شبهة تحرش" بمختلف أنواعها.
وأكدت الوزارة في بيان لها، أنها "اتخذت الإجراءات المستوجبة ضد من ثبتت إدانتهم"، وأوقفت بناء على ذلك 23 شخصا، كما أوقفت مؤقتا عن العمل لـ21 شخصا آخرين، بالإضافة إلى العقوبات القضائية.

ودعت الوزارة أولياء الأمور والمربين وجميع النشطاء في المنظومة التربوية إلى "بذل الجهود والتصدي لكل من تسول له نفسه الاعتداء على التلاميذ".

وأشارت، إلى أن البحث الميداني يأتي في إطار متابعتها للقضية، التي أثارت استنكار عموم المجتمع التونسي خلال الأسبوع المنصرم، حول جريمة التحرش الجنسي، والتي كانت ضحيتها مجموعة من التلاميذ في جهة صفاقس، وتنفيذا لتعهدات وزير التربية بكشف حالات التحرش وإطلاع الرأي العام على مثل هذه الجرائم الشنيعة.

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