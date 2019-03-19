تونس تكشف عن العشرات من حالات التحرش الجنسي بتلاميذ

كشف بحث ميداني أجرته وزارة التربية في تونس، عن حالات التحرش الجنسي بالتلاميذ خلال الفترة من أكتوبر 2018 ولغاية 18 مارس 2019، عن وجود 87 حالة "شبهة تحرش" بمختلف أنواعها.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أنها "اتخذت الإجراءات المستوجبة ضد من ثبتت إدانتهم"، وأوقفت بناء على ذلك 23 شخصا، كما أوقفت مؤقتا عن العمل لـ21 شخصا آخرين، بالإضافة إلى العقوبات القضائية.



ودعت الوزارة أولياء الأمور والمربين وجميع النشطاء في المنظومة التربوية إلى "بذل الجهود والتصدي لكل من تسول له نفسه الاعتداء على التلاميذ".



وأشارت، إلى أن البحث الميداني يأتي في إطار متابعتها للقضية، التي أثارت استنكار عموم المجتمع التونسي خلال الأسبوع المنصرم، حول جريمة التحرش الجنسي، والتي كانت ضحيتها مجموعة من التلاميذ في جهة صفاقس، وتنفيذا لتعهدات وزير التربية بكشف حالات التحرش وإطلاع الرأي العام على مثل هذه الجرائم الشنيعة.