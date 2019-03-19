البحرين: نبحث مع تركمانستان إنشاء مصنع على أراضها لإنتاج الميثانول

قال الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط البحريني إن هناك دراسات تتم بشأن مشروع لإنشاء مصنع في تركمانستان لإنتاج الميثانول، على خلفية توقيع عدد من مذكرات التفاهم بن الجانبين، لافتا إلى أن المشروع لا يزال في مراحله المبكرة وسيخضع للدراسة والبحث ونوه بأن المناقشات لاتزال مفتوحة لبلورة الأفكار والمشاريع المحتملة والمتاحة بما يعود بالنفع والخير على البلدين الشقيقين.



وأشار الوزير البحريني إلى أنه خلال الزيارة الرسمية إلى تركمانستان تم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم، والتي تعتبر الخطوة الأولى في مجال التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة، منوها بأن تركمانستان بلد معروف باحتوائها على أكبر احتياطيات الغاز في العالم ولديها طموح كبير في التوسع في المشاريع والأعمال بما يتواءم مع التطور الذي تشهده.



وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء البحرين (بنــا) انه تم التطرق مع الجانب التركمنستاني خلال الزيارة حول امكانية إنشاء مصنع في ظل طموحهم لإنتاج الميثانول، إذ أن لديهم مصانع لليوريا؛ كما قمنا بدعوتهم للاطلاع على المصانع وخاصة مصنع الخليج لصناعة البتروكيماويات (جبيك) لاسيما وأنه معني بمعالجة الغاز؛ هذه هي البداية فقط، وسنستمر بالمتابعة والبحث في إمكانية التعاون في المشاريع المختلفة في هذا الإطار."