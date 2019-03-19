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الثلاثاء 19/مارس/2019 - 09:22 م

المسعود يثمن تخصيص أسبوعا للحديث عن الحضارة المصرية في قناة فرانس 24

المسعود يثمن تخصيص
محمد جعفر
dostor.org/2558852

أشاد النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تخصيص قناة فرانس 24 الناطقة بالعربية أسبوعا للحديث عن مصر وحضارتها وكنوزها، خلال الفترة من 22 وحتى 29 مارس الجاري، وذلك بمناسبة افتتاح معرض "توت عنخ آمون: كنز فرعون"، فى 23 مارس الجاري، بـ"la Grande Halle de la Villette" بباريس.

وقال النائب، إن فكرة العروض الخارجية للآثار المصرية، خير دعاية للسياحة، كما أنها توفر عائد جيد، خاصة في ظل إقبال العالم على مشاهدة الآثار المصرية.

وطالب النائب بتخصيص مزايا للقنوات العالمية التي تخصص برامج للحديث عن الآثار المصرية والسياحة، وذلك من خلال فتح التصوير المجاني لها في المواقع الأثرية وغير ذلك.

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