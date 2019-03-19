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الثقافة
الثلاثاء 19/مارس/2019 - 09:14 م

صدر حديثا "التوحيدى.. الغفلة والانتباه" لـ هالة أحمد فؤاد

صدر حديثا التوحيدى..
ايهاب مصطفى
dostor.org/2558848

صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة الطبعة الجديدة لكتاب "التوحيدي.. الغفلة والانتباه" للدكتورة هالة أحمد فؤاد.

تقول الدكتورة هالة أحمد فؤاد في تصديرها للكتاب: "أصابتني نصوص التوحيدي بفتنتها المغوية ونزقها العميق، واستدرجني زخم التناصات الثقافية المتباينة والثرية".

وتضيف: "نصوص متعددة المستويات، شديدة التعقيد والعمق، رغم ما قد يتبدى أحيانا من ظاهرها السهل السلس.. بل يمكننا القول: إنها نصوص إشكالية ومركبة، بل مرهقة للقارئ لأنها تستدعي إلماما معرفيا وثقافيا واسعا عميقا بشبكة العلاقات النصية، بكافة مستوياتها، وتاريخيا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا واقتصاديا".

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