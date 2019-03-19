صدر حديثا "التوحيدى.. الغفلة والانتباه" لـ هالة أحمد فؤاد

صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة الطبعة الجديدة لكتاب "التوحيدي.. الغفلة والانتباه" للدكتورة هالة أحمد فؤاد.



تقول الدكتورة هالة أحمد فؤاد في تصديرها للكتاب: "أصابتني نصوص التوحيدي بفتنتها المغوية ونزقها العميق، واستدرجني زخم التناصات الثقافية المتباينة والثرية".



وتضيف: "نصوص متعددة المستويات، شديدة التعقيد والعمق، رغم ما قد يتبدى أحيانا من ظاهرها السهل السلس.. بل يمكننا القول: إنها نصوص إشكالية ومركبة، بل مرهقة للقارئ لأنها تستدعي إلماما معرفيا وثقافيا واسعا عميقا بشبكة العلاقات النصية، بكافة مستوياتها، وتاريخيا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا واقتصاديا".