"التحليل العلمي لسيكولوجية المرأة" ندوة بـ"ثقافة شطورة" بسوهاج

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة سوهاج، حيث أقام بيت ثقافة جهينه ورشة رسوم أطفال.



ما اختتمت فعاليات الاحتفال بأعياد المرأة المصرية فى بيت ثقافة شطورة؛ وذلك بعقد محاضرة بعنوان "التحليل العلمي لسيكولوجية المرأة" حاضرها الدكتور محمد حمدي محمد، تناول آراء العلماء فى التحليل النفسي والعلمي للمرأة، ومحاضرة أخرى بعنوان "المرأة فى القرأن الكريم والسنة النبوية" حاضرها الشيخ أحمد عزيز الدين عبد الله، تناول تكريم المرأة فى الإسلام على مر العصور.



بالإضافة إلى عقد لقاء شعري للشعراء أحمد عمر إبراهيم، أحمد عبد السلام محمد، تلا ذلك توزيع شهادات تقدير للطلبة المتميزين لمشاركتهم الفعالة فى الأنشطة الثقافية.



كما احتفل بيت ثقافة المراغة بعيد الأم بعمل ورشة فنية لرسوم الأطفال.