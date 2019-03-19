"الأرشيف السري للثقافة المصري".. طبعة جديدة عن هيئة الكتاب

صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة الطبعة الجديدة لكتاب "الأرشيف السري للثقافة المصرية"، للدكتور غالي شكري.



يقول غالي شكري في مقدمة الكتاب: "هذا الكتاب مجرد قطرة في بحر الخطايا والجرائم التي ارتكبها اليمين المصري ضد الثقافة والمثقفين، فالملف الكامل مازال ممنوعا من الفتح، لأن الذين يملكونه ليسوا طرفًا واحدًا، ولا يملك الفرد منا أكثر من بضعة أسطر أو قليل من الصفحات".



ويضيف: على من يريدون فتح ملف ثورة يوليو أن يفتحوا كل الملفات، حينذاك سوف تتبدى حقيقة اليمين المصري الذي يطالب الآن بمراجعة الماضي ومناقشته، وسيكون الطرف الوحيد الذي يحرق الملفات ويطويها للأبد، لأنه كان وما زال المتهم بل المجرم الوحيد.



أما غالي شكري فهو كاتب وباحث وناقد ومؤرخ مصري عربي، كان معروفا بدأبه ونشاطه الحثيث لتأصيل الفكر العربي المعاصر، وحاز جائزة الدولة التقديرية فى الآداب من المجلس الأعلى للثقافة، عام 1996.