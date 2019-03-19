جداول امتحانات النقل الإعدادي والثانوي والبعوث الإسلامية بالأزهر

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن جداول امتحانات النقل الإعدادي والثانوي الأزهري، للفصل الدراسي الثاني، من العام الدراسي 2018 2019، والتي ستبدأ يومَ السبت 27 أبريل 2019، للصفين: الأول والثاني الإعدادي، والصفين: الأول والثاني الثانوي بأقسامهما: العلمي، والأدبي، والعلوم الإسلامية.



وتبدأ امتحانات النقل الإعدادي والثانوي الأزهري، للفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي 2018 2019م، للبعوث الإسلامية، للصفين: الأول والثاني الإعدادي، يومَ السبت 27 أبريل 2019م، وللصفين: الأول والثاني الثانوي، يومَ الأحد 28 أبريل 2019.



كما تبدأ امتحانات النقل للقراءات، للدور الأول، للصف الأول من مرحلة التجويد، والصفين الأول والثاني من مرحلتَي عالية القراءات والتخصُّص، يومَ السبت 27 أبريل 2019.

