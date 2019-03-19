فيديو.. "نائب" يكشف تفاصيل أبشع جريمة قتل في "أوسيم"

قال النائب محمد الصعيدي، عضو مجلس النواب عن دائرة أوسيم، إن منفذ جريمة "أوسيم" كان يحمل بندقية آلية، وترددت أنباء أنه كان على خلاف مع زوجته.

وأضاف الصعيدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن منفذ حادث أوسيم قتل 4 مواطنين، وأصاب 5 آخرين بينهم "زوج وزوجة وطفل وضابط ومجند"، موضحًا أن الحادث وقع أمام مخزن والده، وليس أمام منزله.

وتابع: "القاتل وصل أمام مخزن والده، فقتل رجلا كان يشرب الشاي مع والده، وفلاح خرج من أرضه ليرى سبب إطلاق النار، وشخص كان يمشي في الشارع بالصدفة، وشخص رابع أيضًا كان أمام منزله".

وواصل: "الشرطة وصلت للمكان تشوف الموضوع، ففوجئت به يطلق النار، فأصيب معاون مباحث مركز أوسيم بـ3 طلقات، وأصاب مجند، و3 أشخاص آخرين بينهم سيدة وطفل".