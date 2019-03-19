الوفاق الليبية تعلن التوصل لاتفاق سياسي جديد قريبا

أكد المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، فتحي باشاغا، قرب إعلان اتفاق سياسي يشمل كافة الأطراف السياسية بالبلاد.



جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم بقاعدة طرابلس البحرية، ضم باشاغا إلى جانب قائد القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) الجنرال توماس والدهاوز، والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا السفير بيتروليام بودي، ومسؤولين ليبين، وذلك وفق بوابة "الوسط" الليبية.



وقالت وزارة الداخلية في بيان عبر صفحتها على موقع فيسبوك، إن الاجتماع تبادل وجهات النظر حول عدد من المواضيع التي تهم الشأن الليبي.



من جانبه أكد قائد (أفريكوم) توماس والدهاوزر أنهم ملتزمون بضرورة إيجاد والتوصل إلى حل سياسي وشدد على ضرورة مكافحة الإرهاب ومحاربته بكافة أنواعه وأشكاله في كل زمان ومكان.



وكان رئيس حكومة الوفاق فائز السراج توصل إلى اتفاق الشهر الماضي في أبو ظبي مع خليفة حفتر قائد الجيش الوطني لتشكيل هيئة تنفيذية انتقالية تتولى الإشراف على الانتخابات العامة وإدارة المرحلة الانتقالية.