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الثلاثاء 19/مارس/2019 - 08:38 م

ارتفاع العقود الآجلة للغاز الطبيعي 0.49% بتداولات الثلاثاء

ارتفاع العقود الآجلة
dostor.org/2558821

ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بتداولات اليوم الثلاثاء وبحسب بورصة نيويورك التجارية تمت تجارة العقود الآجلة للغاز الطبيعي في ابريل على 2.864 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مرتفعا بنسبة 0.49%.

كما تمت المتاجرة مسبقا على جلسة إرتفاع 2.897 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. الغاز الطبيعي قد يجد نقاط الدعم على 2.762 دولار والمقاومة على 2.897 دولار.

وهبط عقود مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.16% للمتاجرة به على 95.825 دولار.

في الوقت نفسه على نايمكس، هبط سعر النفط الخام لشهر مايو بنسبة 0.24% لتتم المتاجرة به على 59.24 دولار للبرميل بينما ارتفع سعر زيت التدفئة لشهر ابريل بنسبة 1.05% لتتم المتاجرة به على 1.9897 دولار للغالون الواحد.

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