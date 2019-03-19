الأسير الفلسطيني يسلم مذكرة احتجاجية للصليب الأحمر لوقف انتهاكات الاحتلال

سلم ممثلون عن نادي الأسير الفلسطيني واللجنة الشعبية لإطلاق سراح الأسرى ومحافظة جنين وفصائل العمل والفعاليات والمؤسسات الوطنية، مذكرة احتجاجية لمندوب صليب الأحمر في جنين شمال الضفة الغربية، وذلك من أجل الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف انتهاكاتها وإجراءاتها التعسفية بحق الأسرى.



جاء ذلك خلال وقفة تضامنية بمحافظة جنين مع الأسرى الثلاثاء، شارك فيها العشرات من ممثلي القوى والفعاليات والمؤسسات الوطنية وأهالي الأسرى.



وحمل راغب أبو دياك مدير عام الحكم المحلي الناشط في شؤون الأسرى، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، وما نتج عن حالة الغليان التي يعيشونها، وقال: "لن يقف الشعب الفلسطيني مكتوف الأيدي تجاه ما يجرى بحق الأسرى والتضييق عليهم".



وحذر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور من استمرار الاحتلال في زج العشرات من الفلسطينيين في الاعتقال الإداري، إضافة إلى فرض سياسته العنصرية بالتضييق على الأسرى ورفع وتيرة الانتهاكات بحقهم.



فيما دعا متحدثون إلى تكثيف حملة التضامن مع الأسرى في ظل التضييق النفسي والجسدي الذي يعيشه الأسرى، وتراجع الوضع الصحي للأسرى المرضى.

