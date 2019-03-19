فرنسا تعلن اتفاق السراج وحفتر على تشكيل هيئة تنفيذية لإجراء الانتخابات

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الثلاثاء، عن اتفاق رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الليبي وقائد الجيش الوطني خليفة حفتر خلال اجتماعهما في أبوظبي 27 فبراير الماضي على تشكيل هيئة تنفيذية انتقالية مختصة بالتحضير لإجراء انتخابات قبل نهاية العام الجاري.



وقال دوريان في تصريحات للصحفيين عقب اجتماعه بالسراج في العاصمة طرابلس التي زارها أمس الاثنين، إنه جاء إلى طرابلس يحمل رسالة صداقة إلى الشعب الليبي بأسره في أزمته، مؤكدا أن ليبيا تمر بمرحلة مهمة جدًا والليبيون يتطلعون إلى استعادة الاستقرار وتعزيز السيادة واستعادة مصيرهم، وذلك وفق بوابة "الوسط" الليبية.



وأضاف: "تم التوصل إلى تفاهم في 27 فبراير الماضي في أبوظبي بين السراج وحفتر بإشراف غسان سلامة المعوث الأممي لليبيا، وهذا الاتفاق ينص على تشكيل هيئة تنفيذية انتقالية مكلفة بتعيين الخدمات العامة والتحضير لانتخابات قبل نهاية العام".



وأكد لودريان أن فرنسا تدعم هذا التوجه والتصميم بقوة وتدعم تنفيذه بسرعة بروح من التوافق الوطني والتعاون.