بنك إيطالي يهدد بمقاضاة المفوضية الأوروبية

قال بنك إقليمي إيطالي، اليوم الثلاثاء، إنه يدرس مقاضاة المفوضية الأوروبية بسبب الخسائر التي تعرض لها في أعقاب انتصاره في معركة قضائية ضد المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي.



جاء تهديد "بانكا بوبولاري دي باري" (بي.بي.بي) بعد أن أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكما بإلغاء قرار المفوضية الأوروبية الصادر عام 2015 بشأن رفض شروط خطة "بي.بي.بي" لإنقاذ بنك "تيركاس" الأصغر حجما المتعثر.



ففي ذلك الوقت قالت المفوضية الأوروبية إن خطة إنقاذ "تيركاس" التي بلغت قيمتها 300 مليون يورو (340 مليون دولار) كانت عبارة عن دعم حكومي غير قانوني.



وكان اتحاد بنوك إيطالي قد وفر هذه الأموال. وقررت المفوضية ضرورة استرداد هذه البنوك لأموال إنقاذ "تيركاس"، في حين كانت خطة الإنقاذ رهن التنفيذ.



وبحسب بيان "بي.بي.بي" الصادر اليوم، فإن قرار المفوضية الذي ألغته محكمة العدل الأوروبية "سبب خسائر كبيرة للبنك ولحملة الأسهم ولكل الأطراف الأخرى".



وأضاف البنك أن حكم محكمة العدل الأوروبية "سيدفع الإدارة إلى اتخاذ قرارات بشأن الخيارات المحتملة وطلب الحصول على تعويض من المفوضية الأوروبية".



من ناحيته هاجم "أنطونيو باتويللي" رئيس اتحاد البنوك الإيطالي مفوضة شؤون المنافسة الأوروبية "مارجريت فيستاجر" والتي كانت مفوضيتها هي التي أصدرت قرارها ضد خطة إنقاذ "تيركاس".



ونقلت وكالة "أنسا" الإيطالية للأنباء عن "باتويللي" القول إنه على "المفوضة الأوروبية مارجريت فيستاجر الاستقالة.. لآن قرارها أجج الأزمة المصرفية في إيطاليا".



وكان قرار المفوضية الأوروبية بإلغاء خطة إنقاذ "تيركاس" قد أجبر السلطات المالية الإيطالية على عدم تبني خطط مماثلة لإنقاذ البنوك الإيطالية الصغيرة المتعثرة في ذلك الوقت.