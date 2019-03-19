القاهرة : الثلاثاء 19 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:07 م

الخير جااااى.. «ذا ويك»: الإيمان بالاحتمالات يحسّن الحالة النفسية للإنسان
08:43 م

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)
08:09 م

250 عامًا على الباشا والإمبراطور.. الأساطير والغموض يحيطان بسيرة محمد على ونابليون بونابرت فى ذكرى ميلادهما
12:38 م

"الجارديان": قطر تدعم ميليشيات ليبيا.. ومصر والإمارات يدعمان "حفتر" لمواجهة الإخوان
08:31 م

عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب
08:24 م

"أهلًا يادكتور".. الدستور تحقق في أزمات كليات الطب من كل أطراف المنظومة
11:10 م

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى
09:09 م

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟
06:12 م

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
عالم
الثلاثاء 19/مارس/2019 - 08:27 م

بنك إيطالي يهدد بمقاضاة المفوضية الأوروبية

بنك إيطالي يهدد بمقاضاة
dostor.org/2558811

قال بنك إقليمي إيطالي، اليوم الثلاثاء، إنه يدرس مقاضاة المفوضية الأوروبية بسبب الخسائر التي تعرض لها في أعقاب انتصاره في معركة قضائية ضد المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي.

جاء تهديد "بانكا بوبولاري دي باري" (بي.بي.بي) بعد أن أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكما بإلغاء قرار المفوضية الأوروبية الصادر عام 2015 بشأن رفض شروط خطة "بي.بي.بي" لإنقاذ بنك "تيركاس" الأصغر حجما المتعثر.

ففي ذلك الوقت قالت المفوضية الأوروبية إن خطة إنقاذ "تيركاس" التي بلغت قيمتها 300 مليون يورو (340 مليون دولار) كانت عبارة عن دعم حكومي غير قانوني.

وكان اتحاد بنوك إيطالي قد وفر هذه الأموال. وقررت المفوضية ضرورة استرداد هذه البنوك لأموال إنقاذ "تيركاس"، في حين كانت خطة الإنقاذ رهن التنفيذ.

وبحسب بيان "بي.بي.بي" الصادر اليوم، فإن قرار المفوضية الذي ألغته محكمة العدل الأوروبية "سبب خسائر كبيرة للبنك ولحملة الأسهم ولكل الأطراف الأخرى".

وأضاف البنك أن حكم محكمة العدل الأوروبية "سيدفع الإدارة إلى اتخاذ قرارات بشأن الخيارات المحتملة وطلب الحصول على تعويض من المفوضية الأوروبية".

من ناحيته هاجم "أنطونيو باتويللي" رئيس اتحاد البنوك الإيطالي مفوضة شؤون المنافسة الأوروبية "مارجريت فيستاجر" والتي كانت مفوضيتها هي التي أصدرت قرارها ضد خطة إنقاذ "تيركاس".

ونقلت وكالة "أنسا" الإيطالية للأنباء عن "باتويللي" القول إنه على "المفوضة الأوروبية مارجريت فيستاجر الاستقالة.. لآن قرارها أجج الأزمة المصرفية في إيطاليا".

وكان قرار المفوضية الأوروبية بإلغاء خطة إنقاذ "تيركاس" قد أجبر السلطات المالية الإيطالية على عدم تبني خطط مماثلة لإنقاذ البنوك الإيطالية الصغيرة المتعثرة في ذلك الوقت.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)

منذ يومين

250 عامًا على الباشا والإمبراطور.. الأساطير والغموض يحيطان بسيرة محمد على ونابليون بونابرت فى ذكرى ميلادهما

منذ يومين

"الجارديان": قطر تدعم ميليشيات ليبيا.. ومصر والإمارات يدعمان "حفتر" لمواجهة الإخوان

منذ 5 أيام

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ

منذ اسبوع

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية

منذ اسبوع

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار

الآن

"التضامن": 4 آلاف جنيه راتب مرافق المسن بعد تدريبه

عصام الحضري يوجه رسالة لجمهوره

مباحثات ثنائية بين ولي العهد السعودي ووزير الخارجية الأمريكي

الصور الأولى من حادث مذبحة أوسيم

ads
الأكثر قراءة

الصور الأولى من حادث مذبحة أوسيم

لاعبو الوحدة السعودي يودعون "ميدو" بعد إقالته

تصفية مرتكب "مذبحة أوسيم" في تبادل إطلاق أعيرة نارية مع قوات الأمن

زيدان : لا بديل عن نجم ليفربول

ألبومات الصور

انطلاق فعاليات "نعم مصر" بمطروح

بالصور.. وزيرة التضامن تفتتح معرض "ديارنا" فى أسوان

"مياه الشرب" تجري استطلاعًا لبحث شكاوى أهالي الإسكندرية

محافظ أسيوط يشهد احتفالية "المرأة المصرية.. أصل الحكاية"

رياضة

سبورتنج يهزم البنك التجاري الكيني 3-1 ببطولة إفريقيا لسيدات الطائرة

فريق يد الزمالك يهزم طلائع الجيش "29-27" بالدوري

المجمع الجزائري يفوز على السجون الكيني 3-1 فى بطولة افريقيا لسيدات الطائرة

نجم الساعة

بث مباشر : مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري - يوتيوب «كورة ستار»

الأكثر قراءة

الصور الأولى من حادث مذبحة أوسيم

لاعبو الوحدة السعودي يودعون "ميدو" بعد إقالته

تصفية مرتكب "مذبحة أوسيم" في تبادل إطلاق أعيرة نارية مع قوات الأمن

زيدان : لا بديل عن نجم ليفربول

كشكول

ننشر توصيات مؤتمر الدراسات الشرقية بآداب المنوفية

٣٦ بحثا بمؤتمر الدراسات الشرقية بآداب المنوفية

"عبده" يكرم الأمهات المثاليات على مستوى جامعة مطروح

جامعة الإسكندرية: إنشاء كلية الحوسبة والبيانات بعد تحديد مقرراتها

جامعة الزقازيق تستقبل ممثلي مشروع إعداد معلمي مدارس المتفوقين

الأمصار

ماني يتبرع بمبلغ كبير لإنقاذ إحدى قرى السنغال

التونسيون يلفظون الإخوان.. مطالب بطرد قيادي ثان خلال ساعات

ترامب يبحث ضم البرازيل إلى حلف الأطلسي

واشنطن: لن نتسامح مع المفسدين للعملية السياسية في ليبيا

ميليشيا الحوثي تمنع 4 سفن مواد غذائية من دخول الحديدة

مرايا الابداع

استقبال رسمى

جبهة أخرى تحترق

ads
منوعات

10 عادات يومية سلبية تحرمك السعادة

"الغذاء العالمي": 1.7 مليون شخص كانوا على الطريق المباشر للإعصار في موزمبيق

636 مليار دولار قيمة استهلاك الصينيين من الطعام والشراب خلال 2018

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

الإفراط في أكل البيض خطر على القلب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎