القصة الكاملة لـ"مذبحة أوسيم".. مدمن مخدرات فتح النار على مواطنين بسبب مشاجرة مع زوجته

تلقى مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة بلاغا بإطلاق شخص أعيرة نارية تجاه عدة مواطنين بالقرب من كوبرى الصفيرة بدائرة المركز، ما أسفر عنه وفاة أربعة وإصابة ثلاثة آخرين.



وانتقلت القوات على الفور وحال ضبطه أطلق أعيرة نارية تجاههم فبادلته القوات إطلاق الأعيرة النارية ما أسفر عن مصرعه وإصابة (ضابط وأمين شرطة) بأعيرة نارية، وضبط سلاح آلى وعدد من الطلقات النارية كانت بحوزته.



وأسفر الفحص أن الجانى يقيم بدائرة المركز، ويمتلك مخزن مواسير كائن بمكان الواقعة، ومشهور عنه تعاطيه الدائم للمواد المخدرة، وأثناء مشاجرة بينه وبين زوجته، خرج على إثرها من المخزن وبحوزته سلاح آلى مطلقًا الأعيرة النارية تجاه بعض المواطنين تصادف وجودهم بمكان الواقعة ما أدى إلى (وفاة أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة أخرين).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ونقل المصابين للمستشفى لإسعافهم.