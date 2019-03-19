ارتفاع مؤشرات الأسهم في ألمانيا بنهاية جلسة اليوم

ارتفعت مؤشرات الأسهم في ألمانيا بنهاية جلسة اليوم؛ وسُجلت مكاسب في قطاعات الغذاء والمشروبات، التكنولوجيا والموارد الأساسية.



عند نهاية التداولات في فرانكفورت، داكس 30 أغلق على ارتفاع عند 1.13%، ووصل الى خلال 3 شهور أعلى مستوى قياسي له، بينما مؤشر MDAX ارتفع بنحو 0.69% ومؤشر TecDAX التكنولوجي تسلق بنحو 1.60%.



من بين الأسهم القيادية اليوم في داكس 30 برز سهم Wirecard AG ‎، الذي ارتفعت قيمته 3.54% أو 3.800 نقطة وبلغ سعره 111.100 عند الإغلاق. في المقابل، سهم دايملر اي جي واصل ارتفاعه عند 3.44% أو 1.760 نقطة وأغلق عند سعر 52.860، في حين سهم باير ايه جي زاد 2.45% أو 1.67 نقطة بسعر 69.70 عند نهاية الجلسة.



أما بالنسبة للاداء الاضعف في نهاية تعاملات اليوم، فقد أغلق سهم دويتشي بانك اي جي منخفضا عند 1.45% أو 0.118 نقطة وتداول عند مستويات 8.022 عند الاغلاق. سهم ار دبليو اي اي جي اس تي تراجع بمقدار 0.75% أو 0.170 نقطة عند سعر 22.380، أما سهم Henkel & Co KGaA AG Pref ‎ أغلق على هبوط عند 0.16% أو 0.14 نقطة بسعر 89.00.



ومن جهة أخرى، كان الاداء الافضل في مؤشر MDAX قد سجله سهم Bechtle AG، الذي ارتفع بمقدار 5.89% عند سعر 81.850، Jungheinrich AG ‎ هو الآخر واصل ارتفاعه عند 3.55% وأغلق عند مستويات 27.400، وكذلك سهم لانكسس صعد نحو 3.36% وأنهى تداولاته عند سعر 51.420.



من بين الأسهم الأضعف أداءً اليوم، نذكر سهم شركة Commerzbank AG ‎، الذي سقط بنسبة 3.28% وأغلق جلسته عند سعر 7.411، سهم Talanx ‎، الذي فقد 1.19% عند سعر 34.780 وسهم Wacker Chemie، الذي ضعُف بنسبة 0.74% واختتم عند سعر 86.36 جلسة اليوم في البورصة.



ومن جهة أخرى، كان الاداء الافضل في مؤشر TecDAX التكنولوجي قد سجله سهم Bechtle AG، الذي ارتفع بمقدار 5.89% عند سعر 81.850، Aixtron SE NA O.N. ‎ هو الآخر واصل ارتفاعه عند 5.30% وأغلق عند مستويات 8.3100، وكذلك سهم CompuGroup Medical AG ‎ صعد نحو 4.54% وأنهى تداولاته عند سعر 54.100.



من بين الأسهم الأضعف أداءً اليوم، نذكر سهم شركة SLM Solutions Group AG، الذي سقط بنسبة 1.56% وأغلق جلسته عند سعر 6.30، سهم SMA Solar Technology AG، الذي فقد 0.52% عند سعر 23.080 وسهم Software AG ‎، الذي ضعُف بنسبة 0.38% واختتم عند سعر 31.100 جلسة اليوم في البورصة.



عدد الأسهم الأكثر ارتفاعًا تجاوز عدد الأسهم التي أغلقت على انخفاض بالتداول في بورصة فرانكفورت مع 502 مقابل 220، في حين 59 بقي دون تغيير.