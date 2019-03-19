القاهرة : الثلاثاء 19 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:07 م

الخير جااااى.. «ذا ويك»: الإيمان بالاحتمالات يحسّن الحالة النفسية للإنسان
08:43 م

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)
08:09 م

250 عامًا على الباشا والإمبراطور.. الأساطير والغموض يحيطان بسيرة محمد على ونابليون بونابرت فى ذكرى ميلادهما
12:38 م

"الجارديان": قطر تدعم ميليشيات ليبيا.. ومصر والإمارات يدعمان "حفتر" لمواجهة الإخوان
08:31 م

عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب
08:24 م

"أهلًا يادكتور".. الدستور تحقق في أزمات كليات الطب من كل أطراف المنظومة
11:10 م

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى
09:09 م

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟
06:12 م

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
عالم
الثلاثاء 19/مارس/2019 - 08:20 م

ترامب: ندرس عضوية البرازيل في الناتو

ترامب: ندرس عضوية
dostor.org/2558807

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه ينظر بجدية إلى عضوية البرازيل في حلف الناتو أو إقامة تحالف من أي نوع آخر مع هذا البلد.

وقال "ترامب" خلال استقباله نظيره البرازيلي جاير بولسونارو في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء: "نعتزم النظر إلى هذا الأمر بشكل جدي جدا، سواء أكان ذلك الناتو أو أي شيء آخر خاص بالتحالف".

كما أعرب عن تأييده لانضمام البرازيل إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي قدمت البرازيل طلب العضوية فيها في عام 2017.

وردا على سؤال حول الأزمة في فنزويلا، قال ترامب أنه ينوي بحث الخيارات بهذا الصدد مع بولسونارو، مؤكدا أن جميع الخيارات لا تزال على الطاولة.

وقال ترامب بشأن السيناريوهات المحتملة في فنزويلا: "لا نريد أن نحدد، لكنني أعرف بدقة ما أريد أن يحدث في فنزويلا، لكننا سنبحث مختلف الأمور، وكل الخيارات على الطاولة ونأسف لما يحدث في فنزويلا من الوفيات والدمار والمجاعة".

وأضاف: "من الصعب أن نصدق أن أحد أغنى البلدان اليوم من بين الأكثر فقرا في العالم. ونحن سنبحث ذلك".

وفي معرض حديثه عن عملية عسكرية محتملة في فنزويلا ومشاركة البرازيل فيها، قال ترامب: "نحن نؤيد جهودهم للانضمام (إلى العملية المحتملة)، وأعتقد أن بوسعي أن أتحدث باسم كلا البلدين، وكل الخيارات على الطاولة بشأن فنزويلا"، مضيفا أنه لم يناقش مشاركة البرازيل في ذلك لكن هذا الموضوع سيناقش اليوم.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)

منذ يومين

250 عامًا على الباشا والإمبراطور.. الأساطير والغموض يحيطان بسيرة محمد على ونابليون بونابرت فى ذكرى ميلادهما

منذ يومين

"الجارديان": قطر تدعم ميليشيات ليبيا.. ومصر والإمارات يدعمان "حفتر" لمواجهة الإخوان

منذ 5 أيام

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ

منذ اسبوع

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية

منذ اسبوع

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار

الآن

"التضامن": 4 آلاف جنيه راتب مرافق المسن بعد تدريبه

عصام الحضري يوجه رسالة لجمهوره

مباحثات ثنائية بين ولي العهد السعودي ووزير الخارجية الأمريكي

الصور الأولى من حادث مذبحة أوسيم

ads
الأكثر قراءة

الصور الأولى من حادث مذبحة أوسيم

لاعبو الوحدة السعودي يودعون "ميدو" بعد إقالته

تصفية مرتكب "مذبحة أوسيم" في تبادل إطلاق أعيرة نارية مع قوات الأمن

"بيراميدز" يخطف صفقة الزمالك

ألبومات الصور

انطلاق فعاليات "نعم مصر" بمطروح

بالصور.. وزيرة التضامن تفتتح معرض "ديارنا" فى أسوان

"مياه الشرب" تجري استطلاعًا لبحث شكاوى أهالي الإسكندرية

محافظ أسيوط يشهد احتفالية "المرأة المصرية.. أصل الحكاية"

رياضة

سبورتنج يهزم البنك التجاري الكيني 3-1 ببطولة إفريقيا لسيدات الطائرة

فريق يد الزمالك يهزم طلائع الجيش "29-27" بالدوري

المجمع الجزائري يفوز على السجون الكيني 3-1 فى بطولة افريقيا لسيدات الطائرة

نجم الساعة

بث مباشر : مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري - يوتيوب «كورة ستار»

الأكثر قراءة

الصور الأولى من حادث مذبحة أوسيم

لاعبو الوحدة السعودي يودعون "ميدو" بعد إقالته

تصفية مرتكب "مذبحة أوسيم" في تبادل إطلاق أعيرة نارية مع قوات الأمن

"بيراميدز" يخطف صفقة الزمالك

كشكول

ننشر توصيات مؤتمر الدراسات الشرقية بآداب المنوفية

٣٦ بحثا بمؤتمر الدراسات الشرقية بآداب المنوفية

"عبده" يكرم الأمهات المثاليات على مستوى جامعة مطروح

جامعة الإسكندرية: إنشاء كلية الحوسبة والبيانات بعد تحديد مقرراتها

جامعة الزقازيق تستقبل ممثلي مشروع إعداد معلمي مدارس المتفوقين

الأمصار

ماني يتبرع بمبلغ كبير لإنقاذ إحدى قرى السنغال

التونسيون يلفظون الإخوان.. مطالب بطرد قيادي ثان خلال ساعات

ترامب يبحث ضم البرازيل إلى حلف الأطلسي

واشنطن: لن نتسامح مع المفسدين للعملية السياسية في ليبيا

ميليشيا الحوثي تمنع 4 سفن مواد غذائية من دخول الحديدة

مرايا الابداع

استقبال رسمى

جبهة أخرى تحترق

ads
منوعات

10 عادات يومية سلبية تحرمك السعادة

"الغذاء العالمي": 1.7 مليون شخص كانوا على الطريق المباشر للإعصار في موزمبيق

636 مليار دولار قيمة استهلاك الصينيين من الطعام والشراب خلال 2018

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

الإفراط في أكل البيض خطر على القلب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎