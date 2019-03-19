القاهرة : الثلاثاء 19 مارس 2019
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الثلاثاء 19/مارس/2019 - 08:20 م

تامر عاشور يعلن عن الموعد النهائي لطرح ألبومه الجديد "أيام"

تامر عاشور يعلن عن
محمد مجدي
dostor.org/2558806

أعلن الفنان تامر عاشور عن الموعد النهائي لطرح ألبومه الجديد "أيام"، وذلك عبر حسابه بموقع "فيس بوك".

وكتب عاشور قائلًا: بسم الله توكلنا على الله إن شاء الله البوم (أيام) يوم الخميس اللي جاي اشتركو في القناة الرسمية على اليوتيوب علشان تسمعوه وهكون معاكم من الساعه ٤ في نفس اليوم لحد الساعه ٨ على "فيس بوك وتويتر" على هاشتاج أيام_تامر_عاشور وكمان تعليقات اليوتيوب هتابعها وهرد عليكم.

وتابع: الساعه ٤ أول أغنيه "حبيبي انت حبيبي"، الساعه ٥ "ماشوفناش خير"، و٦ "من غير ما احكيلك "، ٧ "قولوله سماح"، ٨ ڤيديو كليب "ده حكاية" وباقي الألبوم إن شاء الله، يعني هنقضي شويه من الويك إند سوا".

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