تامر عاشور يعلن عن الموعد النهائي لطرح ألبومه الجديد "أيام"

أعلن الفنان تامر عاشور عن الموعد النهائي لطرح ألبومه الجديد "أيام"، وذلك عبر حسابه بموقع "فيس بوك".



وكتب عاشور قائلًا: بسم الله توكلنا على الله إن شاء الله البوم (أيام) يوم الخميس اللي جاي اشتركو في القناة الرسمية على اليوتيوب علشان تسمعوه وهكون معاكم من الساعه ٤ في نفس اليوم لحد الساعه ٨ على "فيس بوك وتويتر" على هاشتاج أيام_تامر_عاشور وكمان تعليقات اليوتيوب هتابعها وهرد عليكم.



وتابع: الساعه ٤ أول أغنيه "حبيبي انت حبيبي"، الساعه ٥ "ماشوفناش خير"، و٦ "من غير ما احكيلك "، ٧ "قولوله سماح"، ٨ ڤيديو كليب "ده حكاية" وباقي الألبوم إن شاء الله، يعني هنقضي شويه من الويك إند سوا".

