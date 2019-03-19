الذهب يرتفع عند التسوية مع ضعف العملة الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار الأمريكي، وترقب اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي.



وتبدأ اليوم اجتماعات السياسة النقدية داخل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وتنتهي غدًا وسط توقعات الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير.



وفي تطورات التجارية ذكر تقرير لوكالة "بلومبرج" أن المسئولين الأمريكيين أبدوا قلقهم بشأن تراجع الصين عن تعهداتها بشأن التجارة.



وفي بيانات اقتصادية، زادت طلبيات المصانع بالولايات المتحدة بأقل من التوقعات خلال يناير الماضي.



وعند تسوية التعاملات، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 0.4% إلى 1306.50 دولار للأوقية.



وزاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.3% عند 1307.32 دولار للأوقية.



وخلال تلك الفترة هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2% إلى 96.342.